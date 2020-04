“Wow”. Cristina Marino, sempre più sexy in gravidanza la fidanzata di Argentero (Di mercoledì 29 aprile 2020) Cristina Marino era solo una ragazzina quando diventò la protagonista della melensa pellicola per teenagers, firmata da Federico Moccia, Amore 14. Oggi l’attrice ha ventinove anni e oltre ad una fascino strabiliante vanta un marito invidiato da mezza Italia, Luca Argentero. La coppia s’innamorò nel 2015 su un set di un cinematografico, la giovane interprete per un contrattempo posticipò il suo congedo dalle riprese e proprio grazie a quel cambio di programma la sua vita cambiò per sempre. Oggi Cristina Marino sta affrontando, con grande eleganza, l’ultimo periodo di gravidanza, presto la famiglia si allargherà e Luca Argentero, durante uno dei periodi più scintillanti della sua vita e della sua carriera, potrà finalmente conoscere la sua desiderata primogenita. Prima della dolce attesa i fidanzati stavano progettando ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 29 aprile 2020)era solo una ragazzina quando diventò la protagonista della melensa pellicola per teenagers, firmata da Federico Moccia, Amore 14. Oggi l’attrice ha ventinove anni e oltre ad una fascino strabiliante vanta un marito invidiato da mezza Italia, Luca. La coppia s’innamorò nel 2015 su un set di un cinematografico, la giovane interprete per un contrattempo posticipò il suo congedo dalle riprese e proprio grazie a quel cambio di programma la sua vita cambiò per. Oggista affrontando, con grande eleganza, l’ultimo periodo di, presto la famiglia si allargherà e Luca, durante uno dei periodi più scintillanti della sua vita e della sua carriera, potrà finalmente conoscere la sua desiderata primogenita. Prima della dolce attesa i fidanzati stavano progettando ...

