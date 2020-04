Willy, il principe di Bel Air: Will Smith organizza la reunion virtuale del cast (VIDEO) (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il cast di Willy, il principe di Bel Air ha realizzato una reunion virtuale di cui sono state condivise alcune clip online. Il cast di Willy, il principe di Bel Air ha realizzato una reunion virtuale grazie all'idea di Wil Smith che ha regalato ai fan un tuffo nel passato, come anticipano alcuni VIDEO condivisi già online. L'evento verrà pubblicato online oggi e domani tramite lo show Snapchat della star, Will From Home. All'iniziativa hanno partecipato Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Daphne Maxwell Reid, Joseph Marcell e DJ Jazzy Jeff. Will Smith e i suoi amici e colleghi hanno inoltre voluto ricordare James Avery, l'interprete di zio Phil. La reunion ha permesso al cast di ricordare l'esperienza vissuta sul set dello ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ildi, ildi Bel Air ha realizzato unadi cui sono state condivise alcune clip online. Ildi, ildi Bel Air ha realizzato unagrazie all'idea di Wilche ha regalato ai fan un tuffo nel passato, come anticipano alcunicondivisi già online. L'evento verrà pubblicato online oggi e domani tramite lo show Snapchat della star,From Home. All'iniziativa hanno partecipato Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Daphne Maxwell Reid, Joseph Marcell e DJ Jazzy Jeff.e i suoi amici e colleghi hanno inoltre voluto ricordare James Avery, l'interprete di zio Phil. Laha permesso aldi ricordare l'esperienza vissuta sul set dello ...

Will Smith sui social: la star de La Ricerca della Felicità ha creato uno show su Snapchat

Durante queste giornate di quarantena ognuno di noi si arrangia come può per averla vinta sulla noia: chi s'impegna in cucina, chi dà tutto sé stesso negli allenamenti, chi cerca di coltivare passioni ...

