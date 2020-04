William e Kate Middleton festeggiano nove anni di matrimonio, un anniversario ricordando i segreti di quel giorno (Foto) (Di mercoledì 29 aprile 2020) Una foto del giorno del loro matrimonio sul profilo social e William e Kate Middleton dopo nove anni sono sempre i protagonisti di una favola meravigliosa (foto). Un vero principe azzurro e Kate pronta a diventare regina. Oggi il principe d’Inghilterra e sua moglie festeggiano l’anniversario di nozze, nove anni da quel sì che incantò tutto il mondo davanti allo schermo. Tanti i dettagli, gli errori e i piccoli segreti che sono stati svelati negli anni. Tra le curiosità di quel 29 aprile del 2011 di certo la damigella d’onore che per qualche attimo tolse il ruolo da protagonista alla sorella, la bella Pippa Middleton. Anche questa volta Kate e William festeggeranno l’anniversario di matrimonio in casa, con i tre figli. Non solo a causa della quarantena ma per il desiderio di vivere ogni cosa il più possibile come una famiglia normale. ... Leggi su ultimenotizieflash Nove anni fa il matrimonio di William e Kate : l'ingresso in chiesa della sposa

Kate Middleton comanda a bacchetta William | Imbarazzo a corte

Kate Middleton e William d’Inghilterra festeggiano 9 anni di matrimonio (Di mercoledì 29 aprile 2020) Una foto del giorno del lorosul profilo social edoposono sempre i protagonisti di una favola meravigliosa (foto). Un vero principe azzurro epronta a diventare regina. Oggi il principe d’Inghilterra e sua mogliel’versario di nozze,da quel sì che incantò tutto il mondo davanti allo schermo. Tanti i dettagli, gli errori e i piccoli segreti che sono stati svelati negli. Tra le curiosità di quel 29 aprile del 2011 di certo la damigella d’onore che per qualche attimo tolse il ruolo da protagonista alla sorella, la bella Pippa. Anche questa voltafesteggeranno l’versario diin casa, con i tre figli. Non solo a causa della quarantena ma per il desiderio di vivere ogni cosa il più possibile come una famiglia normale. ...

SkyTG24 : William e Kate, anniversario di matrimonio: 9 anni di amore reale. FOTO - rtl1025 : Buon compleanno al principe #Louis ?? Il terzogenito di #William e #Kate, quinto nella linea di successione al tron… - Weltschmerz_xx : Il 29 aprille del 2011, ho saltato le lezioni all'Uni per vedere il Matrimonio di Kate & William in diretta ????… - antodelprino : RT @laviniaorefici: In occasione del nono anniversario di matrimonio di William e Kate diretta su Instagram oggi pomeriggio?? - claryismyiratze : 9 anni fa William e Kate si sposavano Venne un periodo in cui quando ero triste, da vera psicopatica, riguardavo il… -