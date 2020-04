William e Kate Middleton, 9 anni fa esatti il royal wedding. Ma pochi sanno cosa è successo subito dopo la cerimonia. Che paura! (Di mercoledì 29 aprile 2020) Nove anni per un amore da favola. Oggi il principe William e Kate Middleton festeggiano i loro meravigliosi nove anni di matrimonio, ma forse non tutti ricorderanno che il royal wedding non è stato esattamente un giorno ‘da favola’. Non pochi sono stati gli imprevisti che hanno reso quel giorno davvero indimenticabile. Siamo certi, comunque, che i festeggiamenti di oggi terranno in conto quegli spiacevoli accadimenti che hanno reso tutto ancora più stimolante. Era il 29 aprile 2011 quando la coppia ha detto il fatidico ‘si’. Eppure non si può dire che tutto abbia avuto inizio sotto i migliori auspici. Oggi William e Kate festeggeranno il nono anniversario con uno splendido picnic, ma cosa è accaduto il 29 aprile del 2011? Ricordiamo insieme cinque piccoli episodi che potevano rivelare una ‘tragedia’ in atto. (Continua a ... Leggi su caffeinamagazine William e Kate Middleton festeggiano nove anni di matrimonio - un anniversario ricordando i segreti di quel giorno (Foto)

Nove anni fa il matrimonio di William e Kate : l'ingresso in chiesa della sposa

Kate Middleton comanda a bacchetta William | Imbarazzo a corte (Di mercoledì 29 aprile 2020) Noveper un amore da favola. Oggi il principefesteggiano i loro meravigliosi novedi matrimonio, ma forse non tutti ricorderanno che ilnon è stato esattamente un giorno ‘da favola’. Nonsono stati gli imprevisti che hanno reso quel giorno davvero indimenticabile. Siamo certi, comunque, che i festeggiamenti di oggi terranno in conto quegli spiacevoli accadimenti che hanno reso tutto ancora più stimolante. Era il 29 aprile 2011 quando la coppia ha detto il fatidico ‘si’. Eppure non si può dire che tutto abbia avuto inizio sotto i migliori auspici. Oggifesteggeranno il nonoversario con uno splendido picnic, maè accaduto il 29 aprile del 2011? Ricordiamo insieme cinque piccoli episodi che potevano rivelare una ‘tragedia’ in atto. (Continua a ...

rtl1025 : Buon compleanno al principe #Louis ?? Il terzogenito di #William e #Kate, quinto nella linea di successione al tron… - itszanie : RT @see_lallero: 29 aprile 2011. Oggi, ma 9 anni fa. The wedding: William & Kate Dalla diretta de La7 (e La7d) condotta da Francesca Sene… - unbelrumore : RT @see_lallero: 29 aprile 2011. Oggi, ma 9 anni fa. The wedding: William & Kate Dalla diretta de La7 (e La7d) condotta da Francesca Sene… - LalaTiger8 : RT @see_lallero: 29 aprile 2011. Oggi, ma 9 anni fa. The wedding: William & Kate Dalla diretta de La7 (e La7d) condotta da Francesca Sene… - Italia_Notizie : William e Kate sposi 9 anni fa. La fiaba Windsor oggi al test di maturità -