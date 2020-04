Will Reeve, il giornalista che è finito in mutande in tv spiega come mai non indossava i pantaloni (Di mercoledì 29 aprile 2020) Will Reeve ieri si è collegato da casa con lo studio del Good Morning America per parlare di farmaci. Grazie ad una particolare inquadratura, i telespettatori hanno notato che il giornalista era in mutande. Il figlio Christopher Reeve ha riso dell’accaduto ed ha anche svelato perché non indossava i pantaloni. Pare infatti che l’outfit fosse pensato per ottimizzare il tempo e prepararsi agli allenamenti post GMA. “Per la serie ‘quando l’inquadratura diventa troppo ampia’. Perché avevo quel look? Cercando di essere efficiente e per fare prima, mi sono collegato con GMA pensando già all’allenamento che avrei fatto dopo e quindi non indossavo la parte inferiore dell’abito. L’angolazione della telecamera, insieme ad amici, familiari e diverse centinaia di estranei sui social media mi ha fatto ripensare la mia ... Leggi su bitchyf Si collega in diretta tv senza pantaloni : il giornalista Will Reeve ripreso in mutande

