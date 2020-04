Volley, il ritorno di Giulio Sabbi in Italia. Con un sogno nel cassetto: le Olimpiadi di Tokyo 2021 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Giulio Sabbi tornerà a giocare in Italia nella prossima stagione, l’opposto ha infatti siglato un biennale con Cisterna e dal prossimo autunno sarà chiamato a fare la differenza in SuperLega, il massimo campionato Italiano di Volley maschile. Il 30enne di Zagarolo tornerà a giocare nella sua Regione a otto anni di distanza dall’ultima volta (fu a Roma nel 2012) e c’è grande entusiasmo per questa nuova avventura. Il bomber, che sta trascorrendo la quarantena in provincia di Treviso a casa dei suoceri (i genitori della sua Federica, nonché nonni della piccola Greta), è assente dal nostro torneo dal 2018 quando salutò Modena al termine di un’annata poco convincente in termini prestazionali. Il Sabbo ha trascorso le ultime due stagioni agonistiche in Cina dove ha anche vinto uno scudetto con lo Shanghai nel 2019 mentre ... Leggi su oasport Volley - la FIPAV risponde alle Leghe : “Scudetti non assegnati. Ritorno in campo in estate? Possibile ma non per i titoli”

