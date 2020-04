Virus, Meloni replica a Berlusconi: «I veri nemici della Ue sono gli europeisti alla Macron» (Di mercoledì 29 aprile 2020) La zampata anti-sovranista di Berlusconi ha lasciato il segno in un centrodestra sempre più in ordine sparso rispetto alla Ue. Come si ricorderà, dai microfoni di Radio 24, l’ex-premier aveva detto di considerare il sovranismo «responsabile di molti dei mali che affliggono l’Europa». E che per molti il sovranismo è un pretesto per allontanare il nostro paese dell’Euro e dall’Ue e impedire di aiutarci». «Il non sono d’accordo» di Giorgia Meloni, ospite di No stop news su Rtl 102.5, non si è fatto attendere troppo. La Meloni ricorda il veto di Parigi a Fincantieri Per la leader di FdI, infatti è possibile accusare i sovranisti di aver creato problemi in Europa solo a condizione di «sostenere la stessa tesi che sostengo io da tempo». E cioè «che ... Leggi su secoloditalia Coronavirus : Meloni - ‘non sono sovranisti che creano problemi a Ue’

Coronavirus - flash mob di Fratelli d’Italia contro il governo : Meloni e parlamentari davanti a palazzo Chigi con mascherine e tricolore

Coronavirus - Fratelli d’Italia protesta davanti a Palazzo Chigi. Meloni : “Diamo voce al silenzio di tanti - la Fase 2 si voti in parlamento” (Di mercoledì 29 aprile 2020) La zampata anti-sovranista diha lasciato il segno in un centrodestra sempre più in ordine sparso rispettoUe. Come si ricorderà, dai microfoni di Radio 24, l’ex-premier aveva detto di considerare il sovranismo «responsabile di molti dei mali che affliggono l’Europa». E che per molti il sovranismo è un pretesto per allontanare il nostro paese dell’Euro e dall’Ue e impedire di aiutarci». «Il nond’accordo» di Giorgia, ospite di No stop news su Rtl 102.5, non si è fatto attendere troppo. Laricorda il veto di Parigi a Fincantieri Per la leader di FdI, infatti è possibile accusare i sovranisti di aver creato problemi in Europa solo a condizione di «sostenere la stessa tesi che sostengo io da tempo». E cioè «che ...

97Francesco16 : @FaberVonCastell salvini ha giorgetti.. la meloni ha altri.. e tutti è due sono legati a berlusconi ed alle parteci… - SecolodItalia1 : Virus, Meloni replica a Berlusconi: «I veri nemici della Ue sono gli europeisti alla Macron» - MraCnz : @Maura18098341 @laura_maffi Brava Maura, questo virus non perdona nessuno e certa gente ottusa non lo capisce. Se e… - Moonlightshad1 : @ossimorobiondo Non mi pare che @Anpinazionale abbia organizzato cortei. La Meloni ha violato e fatto violare non s… - patriziamolina : @danieledvpd @6000sardine Diritto a morire per volere di #Meloni.#Lega e dx,visto che l'allentamento delle restrizi… -