Virus, il divieto di dire messa accende lo scontro in Vaticano. Il Papa “scomunica” la Cei (Di mercoledì 29 aprile 2020) E quando il gioco si fa duro che i duri cominciano a giocare. Anche se il “duro” in questione veste abitualmente di bianco e di “mestiere” fa il Papa. E scusate se è poco. Ma è così. Stando a quanto pubblicato in alcuni retroscena giornalistici, infatti, il Pontefice avrebbe “scomunicato” i suoi vescovi, apparsi troppo intemperanti nei confronti di Conte. Al centro della contesa tra Cei e Palazzo Chigi, la decisione del governo di non concedere subito il via libera, nella Fase 2, alle messe celebrate in chiesa con i fedeli, pur nel rispetto delle misure di sicurezza. I vescovi si aspettavano un’apertura alle loro istanze che non è arrivata. Da qui la dura presa di posizione culminata in un attacco pubblico divulgato subito dopo la conferenza stampa del premier di domenica sera. Dopo la telefonata di Conte a Papa ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - revocata ordinanza sul divieto di uscita al personale sanitario

Coronavirus in Campania - tutti in strada senza precauzioni. L'ira di De Luca : «Può tornare il divieto di mobilità»

Coronavirus - «I congiunti sono anche i fidanzati». De Micheli : «Divieto di raggiungere le seconde case» (Di mercoledì 29 aprile 2020) E quando il gioco si fa duro che i duri cominciano a giocare. Anche se il “duro” in questione veste abitualmente di bianco e di “mestiere” fa il. E scusate se è poco. Ma è così. Stando a quanto pubblicato in alcuni retroscena giornalistici, infatti, il Pontefice avrebbe “scomunicato” i suoi vescovi, apparsi troppo intemperanti nei confronti di Conte. Al centro della contesa tra Cei e Palazzo Chigi, la decisione del governo di non concedere subito il via libera, nella Fase 2, alle messe celebrate in chiesa con i fedeli, pur nel rispetto delle misure di sicurezza. I vescovi si aspettavano un’apertura alle loro istanze che non è arrivata. Da qui la dura presa di posizione culminata in un attacco pubblico divulgato subito dopo la conferenza stampa del premier di domenica sera. Dopo la telefonata di Conte a...

SecolodItalia1 : Virus, il divieto di dire messa accende lo scontro in Vaticano. Il Papa “scomunica” la Cei - nicolanegro : @IvanTheFourth @PinoSardanelli @m_crosetti @mlollobrigida Ma c'è il divieto di andare fuori regione. Come viaggereb… - TaoLove43083017 : @NiccoloZancan Perche' il Virus nelle case di Riposo RSA per quanto ne so' dal Famagosta, puo' esser solo entrato d… - astrigeno4 : #migranti che arrivano in Italia: il tampone per verificare se hanno contratto il virus? Invece da quanto leggo ven… - Domenic70913295 : RT @Ussignur_: a questo si aggiungono gli studi cinesi che dicono che la trasmissione del virus è 99.9% indoor (su 318 casi esaminati solo… -

Ultime Notizie dalla rete : Virus divieto Vacanze estive, tutti in coda verso 5,5 milioni di seconde case: ecco dove sono Il Sole 24 ORE Coronavirus, Irene Pivetti indagata anche a Savona. Pm: “Sua società consapevole che mascherine non erano a norma”

Dopo Siracusa, anche Savona. Sono due i fascicoli di indagine che vedono indagata l’ex presidente della Camera Irene Pivetti per il caso della vendita di mascherine non a norma. La notizia della nuova ...

Coronavirus Germania, 202 morti in più in 24 ore. Europa oltre le 130 mila vittime

Coronavirus, la Germania fa registrare 202 decessi in più in 24 ore, con oltre 6mila morti in totale e 157mila contagiati. È salito a 157.641 il numero di contagi accertati in Germania, dove la pandem ...

Dopo Siracusa, anche Savona. Sono due i fascicoli di indagine che vedono indagata l’ex presidente della Camera Irene Pivetti per il caso della vendita di mascherine non a norma. La notizia della nuova ...Coronavirus, la Germania fa registrare 202 decessi in più in 24 ore, con oltre 6mila morti in totale e 157mila contagiati. È salito a 157.641 il numero di contagi accertati in Germania, dove la pandem ...