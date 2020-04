Vinili | streaming | merchandising | quale futuro per la musica in crisi

Leggi su panorama

(Di mercoledì 29 aprile 2020) "È un momento difficile per la: l'unico flusso su cui la discografia può contare è lo. Che comunque è in calo rispetto a un anno fa. Poi, c'è la questione dell'assenza di lavoro per chi ha la partita Iva o presta la sua opera con contratti a chiamata. Tiziano Ferro ha sottolineato una cosa giusta: che fine fanno le maestranze e tutto l'indotto della?" racconta a Panorama.it Claudio Ferrante, fondatore di Artist First, nata nel 2009 per offrire un'alternativa al sistema distributivole italiano, proponendo servizi e prodotti realizzati su misura per gli artisti e gli imprenditorili italiani, creando così un anello di congiunzione diretto tra loro e il mercato."Non solo è paralizzata la filiera dellalive" spiega Ferrante. "Anche a livello di Siae le cose non vanno bene. Gli incassi del 2020, ...