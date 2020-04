Villa Margherita | ecco la situazione dei venti pazienti Covid

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDall’ufficio stampa che cura la comunicazione digiunge un nuovo aggiornamento sulladei degentipresenti nella struttura di Piano Cappelle. “Attualmente isono in totale 20. Di questi: – 4 sono quelli ancora positivi che verranno prossimamente sottoposti al primo tampone. – 13 hanno fatto il primo tampone (risultato negativo) e sono in attesa del secondo. – 3 sono guariti e in attesa di dimissioni “ L'articololadeiproviene da Anteprima24.it.

Non mancano le cattive notizie provenienti dal nosocomio 'San Pio': un nuovo decesso si è registrato nella giornata di ieri. Si tratta di un paziente non residente nel beneventano, ma comunque proveni ...