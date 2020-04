VIDEO Morgante | “Dal 4 maggio oltre all’emergenza | apertura all’ordinario”

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “L’inizio della Fase 2 segna la necessità di garantire la prevenzione da rischi di contagio da Covid-19 mentre dall’altra parte l’obiettivo di garantire la continuità assistenziale”. Così la manager dell’Asl di Avellino, Maria. “Dal prossimo 4la Regione Campania – spiega – Dispone la ridei nostri ospedale all’ordinario non solo all’emergenza. Non solo ospedali ma anche territorio. I distretti garantiranno le operazioni”. “L’ospedale di Ariano Irpino – continua – Saranno riaperti i reparti di attività ordinaria. Il prossimo 4si inaugurerà il nuovo reparto di Neurologia con con dieci posti letto di cui quattro intensivi e sei ordinari”. “Nel frattempo la ...

Dal 4 Maggio Fase Due. Oltre a garantire la prevenzione del rischio del contagio da Covid 19 e la continuità assistenziale per tutti i cittadini, in particolare quelli fragili, la Regione Campania dis ...Ma la rivendicazione di una parità di trattamento per una comunità fatta da cittadini dotati di responsabilità. Responsabili quando salgono sull'autobus per andare al lavoro e far ripartire l'economia ...