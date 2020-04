VIDEO – Balcani-Italia, DIA e Finanza sequestrano una ‘montagna’ di droga (Di mercoledì 29 aprile 2020) Direzione Investigativa Antimafia e Reparto Operativo Aero Navale della Guardia di Finanza hanno intercettato due potenti imbarcazioni imbottite con circa una tonnellata tra marijuana e hashish nella rotta del narcotraffico che unisce i Balcani alla Puglia. Arrestati due Italiani. Le immagini della montagna di droga accatastata sulla banchina sono impressionanti. Così, DIA e Guardia di Finanza, raccontano i particolari della brillante operazione: “Le redditizie attività illecite non si fermano. Nel corso di un’operazione congiunta effettuata dal Centro Operativo DIA di Bari e dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Bari sono stati tratti in arresto due Italiani che a bordo di altrettanti natanti stavano trasportando in Puglia circa una tonnellata di sostanze stupefacenti. Le imbarcazioni, che viaggiavano di notte a velocità ... Leggi su ladenuncia (Di mercoledì 29 aprile 2020) Direzione Investigativa Antimafia e Reparto Operativo Aero Navale della Guardia dihanno intercettato due potenti imbarcazioni imbottite con circa una tonnellata tra marijuana e hashish nella rotta del narcotraffico che unisce ialla Puglia. Arrestati dueni. Le immagini della montagna diaccatastata sulla banchina sono impressionanti. Così, DIA e Guardia di, raccontano i particolari della brillante operazione: “Le redditizie attività illecite non si fermano. Nel corso di un’operazione congiunta effettuata dal Centro Operativo DIA di Bari e dal Reparto Operativo Aeronavale della Guardia didi Bari sono stati tratti in arresto dueni che a bordo di altrettanti natanti stavano trasportando in Puglia circa una tonnellata di sostanze stupefacenti. Le imbarcazioni, che viaggiavano di notte a velocità ...

