Viabilità Roma Regione Lazio del 29-04-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 29 APRILEORE 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAIZONE GIUSEPPE CUTRUPI NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCONE VIENE INFATTI INDICATA REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA. ANDIAMO IN PROVINCIA DI RIETI, PER LAVORI DI PULIZIA DELLA SEDE STRADALE LA SP10 TURISTICA DEL TERMINILLO E’ CHIUSA AL TRAFFICO DAL KM 10 AL KM 16, SIAMO TRA FONTENOVA E MONTE TERMINILLO, IN ENTRAMBE EL DIREZIONI. PER QUANTO RIGUARDA I CANTIERI INVECE, SULLA NETTUNENSE SONO IN CORSO LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE A CURA DI ASTRAL TRA IL KM 7 E IL KM 0, TRA CECCHINA E FRATTOCCHIE. SI VIAGGIA SU CARREGGIATA RIDOTTA CON SENSO UNICO ALTERNATO. PER CONTRASTARE IL DIFFONDERSI DEL COVID 19, RICORDIAMO CHE È SEVERAMENTE VIETATO OGNI ...