Veronica Burchielli abbandonata dalla famiglia | Verità dolorosa dopo Uomini e Donne

(Di mercoledì 29 aprile 2020)resta da sola e racconta la sua infanziaa causa delle tante mancanze. Quali sono state le sue parole? La ex tronistasembra aver dei momenti di alti e bassi all’interno della sua vita, mostrandosi contenta ma allo stesso tempo triste per alcuni situazioni del passato che tornato a buttare … L'articoloVeritàproviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Veronica Burchielli

Lanostratv

La ex tronista Veronica Burchielli sembra aver dei momenti di alti e bassi all’interno della sua vita, mostrandosi contenta ma allo stesso tempo triste per alcuni situazioni del passato che tornato a ...Veronica Burchielli di Uomini e Donne racconta un momento drammatico: “Se la famiglia non è presente ti crea dei vuoti” E’ tra i volti usciti da Uomini e Donne, Veronica Burchielli, di cui ancora si p ...