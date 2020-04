Venezia, accordo sugli stipendi: rinuncia a due mesi se Serie B non riparte (Di mercoledì 29 aprile 2020) Giocatori, staff tecnico e dirigenti del Venezia danno il loro ok al taglio degli stipendi, vista l’emergenza sanitaria legata al coronavirus che ha fermato le competizioni ufficiali. “Venezia FC comunica di aver raggiunto un’intesa con i calciatori, lo staff tecnico della Prima Squadra e i dirigenti del club in merito ai loro compensi per la restante parte … L'articolo Venezia, accordo sugli stipendi: rinuncia a due mesi se Serie B non riparte è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 29 aprile 2020) Giocatori, staff tecnico e dirigenti deldanno il loro ok al taglio degli, vista l’emergenza sanitaria legata al coronavirus che ha fermato le competizioni ufficiali. “FC comunica di aver raggiunto un’intesa con i calciatori, lo staff tecnico della Prima Squadra e i dirigenti del club in merito ai loro compensi per la restante parte … L'articoloa dueseB nonè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Venezia, accordo sugli stipendi: rinuncia a due mesi se Serie B non riparte: Giocatori, staff tec… - CalcioFinanza : Venezia, accordo sugli stipendi: rinuncia a due mesi se Serie B non riparte - TheoCells : Il #Venezia è la prima società in #SerieB a raggiungere un accordo tra giocatori, staff e dirigenti sul taglio degl… - castell32082033 : RT @massimo4951: Trilly, ho 9 mesi taglia piccola 10 kg, in regola con vaccini e microchip buona, giocherellona e molto vivace vado d’accor… - cecibondioli : RT @GruppoHera: #GruppoHera per l’#EfficienzaEnergetica di Venezia: la società @AcegasApsAmga sigla un piano con @CMVenezia per la riqualif… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia accordo Efficienza energetica: accordo Venezia-Hera per 17 Comuni FIRSTonline Serie B, Venezia: accordo raggiunto sul taglio degli stipendi

TORINO – Il Venezia è la prima società di Serie B a raggiungere un accordo tra giocatori, staff e dirigenza sul taglio degli stipendi. Di seguito riportiamo il comunicato del club: “Venezia FC comunic ...

Veneto, CIG in deroga: oltre 22 mila le domande già inviate all'INPS

Sono 34.928 le domande di cassa integrazione presentate in Veneto, a valere su 113.868 lavoratori (dati aggiornati al 27 aprile). Ad oggi l’amministrazione regionale ha già autorizzato 26.300 domande ...

TORINO – Il Venezia è la prima società di Serie B a raggiungere un accordo tra giocatori, staff e dirigenza sul taglio degli stipendi. Di seguito riportiamo il comunicato del club: “Venezia FC comunic ...Sono 34.928 le domande di cassa integrazione presentate in Veneto, a valere su 113.868 lavoratori (dati aggiornati al 27 aprile). Ad oggi l’amministrazione regionale ha già autorizzato 26.300 domande ...