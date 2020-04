Vaccino coronavirus | a che punto siamo

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Che cos'è un? Come si fa? E quando arriverà quello contro il? Le risposte a molti dei nostri dubbi nella videolezione dello scienziato Ennio Tasciotti. Ennio Tasciotti, 42 anni, romano, laureato in Biologia Molecolare presso la Scuola Normale Superiore di Pisa, ha iniziato i suoi studi occupandosi di Hiv per poi dedicarsi allo studio della nanomedicina. Professore di medicina rigenerativa, ha diretto il Centro di Medicina Biomimetica da lui fondato nel 2015 presso il Methodist Hospital Research Institute di Houston, Texas. Ha pubblicato più di 150 articoli e presentato oltre 250 conferenze in tutto il mondo. LEGGI ANCHE Ilsi diffonde nell'aria? A che distanza e come proteggersi Cos'è ile come difenderci, come lavarsi bene le mani secondo l’Oms e Woody Allen, le restrizioni in ...