Vaccino anti Coronavirus targato Pomezia-Oxford | test su 6 000 volontari entro maggio e

Sembra andare molto bene la sperimentazione del Vaccino nato in collaborazione tra i laboratori della Irbm di Pomezia e quelli dello Jenner Institute di Oxford e testato in testato in questi giorni Inghilterra, tanto che, entro maggio, i test verranno estesi su 6.000 volontari sani entro il prossimo mese di maggio. Lo rende noto il New York Times. Le prime dosi di Vaccino – se i risultati dei test attuali dovessero dare buoni risultati – dovrebbero essere disponibili già a settembre, come conferma il managing director della Irbm di Pomezia Matteo Liguori all'agenzia di stampa Adnkronos. Questo grazie all'esperienza pregressa dell'azienda pometina e di quella inglese sugli altri Coronavirus, confermando le parole dell'Ad dell'azienda pometina Piero De Lorenzi nell'intervista rilasciata il 10 marzo. "Sul Vaccino siamo ...

Elena Santarelli/ "No vax? Deliranti - molte mamme disperate per il vaccino che..." (Di mercoledì 29 aprile 2020)

