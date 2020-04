Vaccini | il libretto delle vaccinazioni potrà essere iniettato sotto pelle da un

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Il? Potrà‘scritto’mediante un inchiostro smart invisibile a occhio nudo e in grado di penetrare durante l’iniezione. Esso resiste per almeno 5 anni puòletto con la fotocamera dello smartphone privata del filtro per gli infrarossi. L’idea è stata sviluppata dai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (Mit), con l’obiettivo di migliorare l’aderenza ai programmi vaccinali nei Paesi in via di sviluppo dove non si hanno i mezzi per una corretta registrazionedosi somministrate. Lo studio, pubblicato su Science Translational Medicine, è stato realizzato grazie al sostegno della Fondazione di Bill e Melinda Gates e del National Cancer Institute. L’inchiostro intelligente è costituito da nanocristalli (chiamati punti quantici) che ...