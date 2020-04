Va dalla ex armato di spranga | arrestato a Roma

(Di mercoledì 29 aprile 2020)– Un 35enneno, già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, è statodai Carabinieri della StazioneTuscolana. L’accusa è di atti persecutori e minacce nei confronti della sua ex fidanzata, evasione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. A seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti nei pressi di un’abitazione di via Acqua Donzelle dove hanno sorpreso l’uomo mentre minacciava la sua ex compagna 39enne edicercava di sfondare il portoncino d’ingresso dell’appartamento. Il 35enne, alla vista dei Carabinieri li ha prima spintonati, nel tentativo di guadagnarsi la fuga, e poi li ha aggrediti verbalmente e con calci e pugni. Al termine della colluttazione i Carabinieri sono riusciti ad ammanettare l’uomo violento e lo hanno ...

