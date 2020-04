Usa e Francia apprezzano la “cura Ascierto”: «una speranza in attesa del vaccino» (Di mercoledì 29 aprile 2020) La “cura Ascierto” inizia a ricevere apprezzamenti nel mondo, in particolare in Usa e Francia. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che il professore del Pascale ha illustrato i primi risultati ottenuti con il Tocilizumab all’American Association for Cancer Research. Ascierto ha mostrato le immagini dei primi pazienti del Cotugno intubati e curati con il farmaco, prima dell’ok dell’Aifa alla sperimentazione (a inizio maggio ci saranno i primi risultati su 4mila pazienti). Foto da cui si vede il netto miglioramento dopo la cura. Gli scienziati internazionali hanno definito i risultati della cura Ascierto «una speranza concreta nella lotta contro il Coronavirus in attesa del vaccino». E apprezzamenti arrivano anche dalla Francia, racconta il CorMez. Dove pure stanno sperimentando, da alcune settimane, il Tocilizumab. Il direttore della medicina ... Leggi su ilnapolista "Virus creato in laboratorio - perché anche la Francia è colpevole". I tre indizi : l'accusa sconvolgente di Alessandro Meluzzi

