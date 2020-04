Urla e schiaffi a casa dell’alunno durante lezione online. Maestra chiama il 112 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Beccato in flagranza di reato grazie all’intuito di un’insegnante: ha sentito rumori e Urla, prima di un uomo e poi di una donna, e ancora schiocchi e offese. È quanto ascoltato da una Maestra durante una lezione online svolta in questi giorni di pandemia a Milano: le Urla, che indicavano che era in corso un’aggressione, provenivano dalla casa di uno degli studenti che in quel momento stava seguendo la lezione. La brava insegnante, senza pensarci due volte ha allertato le forze dell’ordine che sono intervenute nell’appartamento dove era in corso la violenza e hanno arrestato in flagranza di reato il padre dello studente, un 48enne già noto alle forze dell’ordine.



Stava facendo una lezione in videoconferenza quando a un tratto ha sentito delle urla e l'inequivocabile rumore di un ceffone provenire dalla casa di un proprio alunno, a Milano. La professoressa non ...

