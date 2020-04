Uomini e Donne, anticipazioni 29 aprile: Tina consiglia i corteggiatori di Gemma (Di mercoledì 29 aprile 2020) Ancora pochi giorni, poi Uomini e Donne tornerà all’antico. Dal 4 maggio, infatti, la trasmissione di Maria De Filippi tornerà alla formula originale con Trono Over e Trono Classico. Il tempo è agli sgoccioli quindi per Gemma e Giovanna per trovare l’uomo che possa far battere il loro cuore attraverso il solo utilizzo delle parole. In attesa di tornare nello studio originale e ritrovare così anche altri protagonisti della trasmissione le due dame continueranno ad essere corteggiate attraverso delle chat in cui l’interlocutore si mostrerà solamente attraverso le parole e poche foto che non mostrano in alcun modo il proprio viso. Alchimista incanta Giovanna Cosa succede nella puntata di oggi mercoledì 29 aprile di Uomini e Donne? Stando alle prime anticipazioni Gemma continuerà la conoscenza con diversi altri spasimanti, ... Leggi su italiasera Uomini e Donne Over - Ida Platano rassegnata : “Mi sento impotente”

Uomini e Donne/ Anticipazioni 29 aprile - Gemma : "mi sento una ragazzina..."

