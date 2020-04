Uno studio rivela: “Il coronavirus era in Italia già dal 26 gennaio” (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il coronavirus circolava in Italia già il 26 gennaio. Quasi un mese prima della scoperta del paziente 1 a Codogno (Lodi), il 21 febbraio. È un’analisi della task-force sanitaria della Regione Lombardia sul mese in cui la catena di contagio s’era già innescata e in cui all’inizio i suoi sintomi vennero scambiati per la coda dell’influenza e la malattia si diffondeva senza essere intercettata. In particolare, il 26 gennaio almeno 160 persone avevano già contratto il virus tra Milano e provincia e a fine febbraio erano già circa 1.200 in tutta la Lombardia. Secondo i grafici dell’analisi della task force della Regione Lombardia, è “altamente probabile che il 26 gennaio, una sorta di “Giorno 0”, solo a Milano ci fossero già i primi 46 casi di Covid-19. Su 543 in tutta la ... Leggi su secoloditalia “In Lombardia il virus già a gennaio - 1200 infetti prima del Paziente uno”. Lo studio della Regione

Un quinto dell'umanità ha una malattia che in qualche modo può aggravare l'impatto del coronavirus fino a esiti letali. È quanto ha calcolato uno studio della London School of Hygiene & Tropical ...

