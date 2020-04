Una Vita, anticipazioni spagnole: la polizia arresta Maite (Di mercoledì 29 aprile 2020) Eccoci a nuove anticipazioni di “Una Vita” (Acacias 38). E’ un video molto drammatico, le cui protagoniste sono la pittrice Maite e la sua amata allieva Camino. La scena si apre con la ragazza che si trova insieme alla madre Felicia e al fratello Emilio. Quest’ultimo dice alla madre e alla sorella ad andare tutti in chiesa. Camino rimane indietro e sia lei che i suoi hanno l’aria tesa. La giovane è triste perché la sua famiglia si oppone alla sua relazione con Maite. E’ è proprio lei che arriva alle sue spalle con aria guardinga. Le due si dirigono l’una verso l’altra, ma tre poliziotti arrivano e arrestano Maite. Emilio trattene Camino, che vorrebbe aiutare la donna. Felicia si avvicina e ordina alla figlia disperata di “ricomporsi” e di tornare con loro al ristorante. Sia lei che Emilio non sembrano ... Leggi su pianetadonne.blog Ivan Gonzalez ancora a muso duro contro Sonia Pattarino : “Si è comportata malissimo mentre ero al ‘Gf Vip 4’!”. E fa una curiosa rivelazione sulla sua vita sentimentale

