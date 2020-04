Una Vita anticipazioni: la morte di EDUARDO, il marito di LUCIA. Chi è il colpevole? (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tragico evento nella puntata 994 della telenovela Una Vita, in onda su Canale 5 nei prossimi mesi. EDUARDO Torralba (Paco Mora), il dispotico marito di LUCIA Alvarado (Alba Gutierrez), passerà infatti a miglior Vita sotto gli occhi sconvolti degli abitanti del quartiere.Leggi anche: Il segreto: da oggi torna DONNA FRANCISCA. anticipazioniFacciamo quindi un breve ripasso della storyline per capire come si arriverà alla morte dell’uomo… Una Vita, trame: LUCIA comincia una relazione extraconiugale con Telmo… Dalle anticipazioni si scopre che tutto prenderà il via nel momento in cui LUCIA confesserà a Telmo (Dani Tatay) che il piccolo Mateo (Adrian Hernandez) è suo figlio. Da quell’istante, i due ex non riusciranno più stare lontani l’uno dall’altra e diventeranno amanti. Tuttavia, la “liaison” ... Leggi su tvsoap Beautiful - Una Vita - Il Segreto Anticipazioni : le puntate di oggi 29 aprile 2020

Benevento - riapre il Cimitero ma Mastella invita alla prudenza : “Basta una scintilla… “

Google lavora a una feature che allungherà la vita dei Chromebook (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tragico evento nella puntata 994 della telenovela Una, in onda su Canale 5 nei prossimi mesi.Torralba (Paco Mora), il dispoticodiAlvarado (Alba Gutierrez), passerà infatti a migliorsotto gli occhi sconvolti degli abitanti del quartiere.Leggi anche: Il segreto: da oggi torna DONNA FRANCISCA.Facciamo quindi un breve ripasso della storyline per capire come si arriverà alladell’uomo… Una, trame:comincia una relazione extraconiugale con Telmo… Dallesi scopre che tutto prenderà il via nel momento in cuiconfesserà a Telmo (Dani Tatay) che il piccolo Mateo (Adrian Hernandez) è suo figlio. Da quell’istante, i due ex non riusciranno più stare lontani l’uno dall’altra e diventeranno amanti. Tuttavia, la “liaison” ...

FBiasin : “Dove sta andando?”. “Dal mio amico Marione a farmi una birra”. “Ma non è un affetto stabile”. “Senta, lo conosco… - CarloCalenda : La Lega fa una battaglia per la vita e per la morte sul #MES chiede le dimissioni di @gualtierieurope e poi scopria… - myrtamerlino : Neanche il tempo di capire chi fossero i #congiunti, ed ecco una nuova definizione: #affettistabili. Ma chi sono? U… - SeratEnrico : RT @MarcoA74291937: il concetto lo ha sdoganato l'altra sera Capellini di La repubblica e adesso continuano a dirlo come se fosse una cosa… - anna11824 : Da leggere senza saltare una parola! -

Ultime Notizie dalla rete : Una Vita Una Vita Anticipazioni Spagnole: Liberto finisce nei guai per aiutare Samuel. Sarà l'ultima volta... ComingSoon.it L'Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC sboccia online per le donne colpite da cancro: in Italia lo scorso anno sono state 175 mila

In occasione della Festa della Mamma, torna l’appuntamento con L’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC. Per la prima volta dal 1984, le piantine di azalea, simbolo della ricerca sui tumori delle don ...

Beautiful e Una vita non vanno più in onda dal 3 maggio: la scelta di Mediaset

Beautiful e Una Vita sono senza ombra i dubbio le serie televisive più seguite dagli italiani. L’appuntamento con queste ultime per molte persone era diventato quasi irrinunciabile e ora che la ...

In occasione della Festa della Mamma, torna l’appuntamento con L’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC. Per la prima volta dal 1984, le piantine di azalea, simbolo della ricerca sui tumori delle don ...Beautiful e Una Vita sono senza ombra i dubbio le serie televisive più seguite dagli italiani. L’appuntamento con queste ultime per molte persone era diventato quasi irrinunciabile e ora che la ...