Una nuova coppia battezza il figlio in onore del Coronavirus | nasce Ciro Covid

Leggi su nonsolo.tv

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Per fortuna anche in piena pandemia dale belle notizie, nonché quelle bizzarre non mancano. L’ultima viene dall’Argentina, dove unaha appena avuto un bimbo. Accanto al nome già scelto da loro prima della nascita del piccolo, hanno però deciso di aggiungerne un secondo. E così per ricordare il particolare momento in cui è venuto al mondo hanno deciso di chiamarlo. La notizia non ha tardato a fare il giro del web Nato: a conferma del nome le dichiarazioni dell’ospedale Il piccoloè nato in un ospedale della città di Ceres, nel dipartimento di San Cristóbal, 260 chilometri a nord-ovest della città di Santa Fe. I genitori che già molti mesi fa avevano scelto il nome del piccolo nascituro, hanno deciso di affiancargli un secondo nome. Il caso è ...