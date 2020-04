Un Posto al Sole | Patrizia Pozzi a Tv Soap | “Sono Iolanda da 19 anni | è un bel

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Anche se non appare da un po’ di tempo nelle puntate inedite di Unal, il personaggio dell’infermieraBaroni, interpretato dall’attrice napoletana, è tornato al centro della scena grazie alle repliche dellache, attualmente, Rai 3 sta trasmettendo.Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Henry vuole sposare Jessica, ma lei scopre il suo inganno…Noi di Tvabbiamo avuto l’occasione di incontrareper rivolgerle qualche domanda sulla sua esperienza duratura sul set partenopeo. Unal: TvintervistaBaroni) Salve,. Come prima cosa le do il benvenuto su Tv. Comincerei parlando dell’infermiera, che possiamo considerare un personaggio storico di Unal. Da quanto sta girando la? Sto girando dal 2001, da ...

giovannidalloli : Il virus ferma anche Un posto al sole: lo sceneggiatore riflette sul futuro delle soap - nicedigiulio : @Gianmar26145917 Se questo virus ha bisogno di ossigeno e sole perché dobbiamo continuare a stare a casa? Non sarà… - Rocco_italiano2 : @Ringhio_B I vecchi partigiani si rispecchiano perfettamente nei nuovi disertori che fuggono dalle guerre dei loro… - zazoomnews : Un Posto al Sole anticipazioni oggi 29 aprile: il piano di Marina - #Posto #anticipazioni #aprile: #piano - Notiziedi_it : Su Rai3 torna l’Annunziata, e “Un posto al sole” per Lerner -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

Stiamo vivendo un periodo anomalo a causa del coronavirus che mette a dura prova il nostro equilibrio. Il giardinaggio, anche solo svolto in terrazza o in balcone, se non si ha la fortuna di avere un ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 29 apr - Mercati: Borse in rialzo e asta ok aspettando Fed e Bce. Collocati sette miliardi di titoli a sei mesi con tassi in rialzo. Forte volatilita' sul prezzo ...