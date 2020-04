Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 29 aprile: il piano di Marina (Di mercoledì 29 aprile 2020) anticipazioni di “Un Posto al Sole Classic”, puntata di oggi 29 aprile. La Giordano è intenzionata a farla pagare cara a Greta e a toglierla di mezzo dalla vita di Roberto. Si complica il triangolo tra Serena, Tommaso e Filippo. Il set di “Un Posto al Sole”, a Posillipo, è ancora fermo per la chiusura totale delle attività, legata all’emergenza Covid-19. Dal 6 aprile scorso, su Rai 3, vieneArticolo completo: Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 29 aprile: il piano di Marina dal blog SoloDonna Leggi su solodonna Davide Devenuto - marito Serena Rossi/ Cosa farà dopo Andrea di Un posto al sole?

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 29 aprile 2020

