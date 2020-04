Un Posto al Sole Anticipazioni 30 aprile 2020 | puntata in replica | La terribile

joyclub72 : RT @l_patrizia: Alla mia migliore amica, seduta su un muretto, sotto casa sua, da sola, la polizia ha detto che può solo passeggiare, fare… - MichelF50539060 : @RomeluLukaku9 Un posto al sole. - ungaro_c : RT @l_patrizia: Alla mia migliore amica, seduta su un muretto, sotto casa sua, da sola, la polizia ha detto che può solo passeggiare, fare… - Clem62172897 : RT @l_patrizia: Alla mia migliore amica, seduta su un muretto, sotto casa sua, da sola, la polizia ha detto che può solo passeggiare, fare… - zitellacongatti : RT @l_patrizia: Alla mia migliore amica, seduta su un muretto, sotto casa sua, da sola, la polizia ha detto che può solo passeggiare, fare… -

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole

Tv Soap

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 29 apr - Il cda di Renault ha cooptato Joji Tagawa come nuovo consigliere in quota Nissan al posto di Yasuhiro Yamauchi, che si e' dimesso il 23 aprile scorso.Sono 1.269 i pazienti guariti dal coronavirus in Campania. A fornire il dato è l'Unità di crisi regionale, che nell'ultimo bollettino comunica che i casi accertati finora sono 4.410. Di questi, 2.416 ...