Un drink al Golfo Mistico di Samuel

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Immaginate di assaporare le note musicali e di ascoltare un soffritto, di gustare la composizione di una canzone e di origliare la lavorazione di una massa per il pane, lo shakerare di un cocktail. Immaginate di mischiare tutti i cinque sensi e lasciare che convivano in una sinergia dall’alta godibilità. Non è fantascienza ma ciò che avverrà nel Golfo Mistico, il recente progetto del musicista Samuel, creativo frontman dei Subsonica.