Ugl Lazio | cordoglio per lavoratore morto a Frosinone | è sconfitta

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma – “L’incidente sul lavoro avvenuto ieri in uno stabilimento dinella giornata in cui si sono celebrati gli Stati Generali della salute e sicurezza nel, deve essere da monito alle istituzioni affinche’ accelerino sui provvedimenti da mettere in campo per rendere il posto di lavoro piu’ sicuro. Da tempo il nostro sindacato chiede che venga messa la salute delal primo posto e lo fa sensibilizzando ogni giorno su questo tema. Da parte nostra siamo vicini alla famiglia Zeppieri e ci uniamo al loro dolore, consapevoli che ogni morte bianca rappresenti unaper tutti”. Questa la nota del segretario regionale dell’UglArmando Valiani e del segretario provinciale Enzo Valente.