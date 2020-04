Tu si que vales, la replica su Canale 5 in onda il 29 aprile: ospite Emma Marrone (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tu si que vales, la replica su Canale 5: ospite Emma Marrone Questa sera, mercoledì 29 aprile 2020, va in onda una replica di Tu si que vales, il programma Mediaset andato in onda nel 2019 che ha portato nella casa degli italiani tantissimi artisti emergenti, talento e anche grasse risate che hanno trasmesso emozioni a tutto il paese. Quella che va in onda questa sera in realtà è la replica della terza puntata dell’ottava stagione di Tu si que vales. Tu si que vales è uno dei programmi più amati di Canale 5 e, nell’ultima edizione, ha visto seduti diversi giudici, tra cui Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudi Zerbi, Teo Mammuccari e anche la new entry Sabrina Ferilli, che ha rappresentato in realtà la giuria popolare. Alla conduzione è rimasta salda la presenza di Belen Rodriguez, insieme ad Alessio Sakara e Martin ... Leggi su tpi Stasera in tv | Tu Sì Que Vales 2019 : ospiti Emma Marrone e Alberto Urso

Tu sì que vales/ Diretta 29 aprile : ospiti Emma Marrone e Alberto Urso (Replica)

Stasera in tv mercoledì 29 aprile 2020 - programmi e film : Meraviglie - Tu si que vales - E.T. L’extraterrestre (Di mercoledì 29 aprile 2020) Tu si que, lasu5:Questa sera, mercoledì 292020, va inunadi Tu si que, il programma Mediaset andato innel 2019 che ha portato nella casa degli italiani tantissimi artisti emergenti, talento e anche grasse risate che hanno trasmesso emozioni a tutto il paese. Quella che va inquesta sera in realtà è ladella terza puntata dell’ottava stagione di Tu si que. Tu si queè uno dei programmi più amati di5 e, nell’ultima edizione, ha visto seduti diversi giudici, tra cui Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudi Zerbi, Teo Mammuccari e anche la new entry Sabrina Ferilli, che ha rappresentato in realtà la giuria popolare. Alla conduzione è rimasta salda la presenza di Belen Rodriguez, insieme ad Alessio Sakara e Martin ...

fabiofabbretti : Saghe, papere, Tu si que vales e Ciao Darwin perché giustamente vuoi distrarre e divertire il pubblico. Poi arrivi… - Alice08769603 : Comunque stasera su Tu si que vales andrà in onda la puntata in cui venne consegnato il disco d’oro ad Alberto, qui… - immacolatadeli1 : Tu sì que vales/ Diretta 29 aprile: ospiti Emma Marrone e Alberto Urso (Replica) - giacomo_81 : Come siamo passati da Archimede che diceva: 'Datemi una leva e solleverò il mondo' a sollevare uno shampoo pe far v… - carotelevip : Un mio post del 2014 su quanto era brava Mara Venier a fare 'il Luca Laurenti' di Maria De Filippi. Basta! Basta! B… -