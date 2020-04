Trentino | l’orso M49 è stato catturato sui monti di Tione

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 29 aprile 2020) L’orso M49, “latitante” da 9 mesi, èsuidi, in, ed ètrasportato nell’area faunistica di Casteller, a Sud di Trento, la stessa in cui l’animale erarinchiuso nel luglio 2019 e da cui era subito scappato. L’orso, come fa sapere la Provincia autonoma, è in buone condizioni. Nelle ultime settimane gli erano state attribuite diverse incursioni in abitazioni ed edifici della zona (LA FOTO DELL'ORSO IN FUGA - MINISTRO COSTA: NON ABBATTETELO). Il trasporto da sveglio e sotto controllo veterinario L’animale, maschio e dal peso di circa 167 chilogrammi, èpreso nella serata del 28 aprile dagli uomini del Corpo forestale delnella zona delle Giudicarie. La sua cattura è avvenuta con una “trappola tubo”. Come da prassi, l’orso è ...