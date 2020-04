Trenitalia, da domani altre 4 Frecce: 12 in tutto e 3mila posti disponibili (Di mercoledì 29 aprile 2020) Aumentano da domani le Frecce di Trenitalia sulla direttrice Nord-Sud Torino-Milano-Napoli. In vista dell’avvio della fase 2 dal 4 maggio prossimo, saranno disponibili, infatti, ulteriori due Frecce per i collegamenti Nord/Sud e altrettante per quelli Sud/Nord. A comunicarlo è Trenitalia. Le nuove quattro Frecce vanno così ad aggiungersi alle altre 8 che, complessivamente, circolavano nella fase 1 del lockdown, e che diventano così 12. Il nuovo criterio di assegnazione dei posti a sedere prevede il 50% di riempimento del treno così da permettere la distanza fra i passeggeri. Pertanto, considerando mediamente 250 posti su ogni convoglio, i posti disponibili saranno circa 3000. L'articolo Trenitalia, da domani altre 4 Frecce: 12 in tutto e 3mila posti disponibili proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 29 aprile 2020) Aumentano daledisulla direttrice Nord-Sud Torino-Milano-Napoli. In vista dell’avvio della fase 2 dal 4 maggio prossimo, saranno, infatti, ulteriori dueper i collegamenti Nord/Sud ettante per quelli Sud/Nord. A comunicarlo è. Le nuove quattrovanno così ad aggiungersi alle8 che, complessivamente, circolavano nella fase 1 del lockdown, e che diventano così 12. Il nuovo criterio di assegnazione deia sedere prevede il 50% di riempimento del treno così da permettere la distanza fra i passeggeri. Pertanto, considerando mediamente 250su ogni convoglio, isaranno circa 3000. L'articolo, da: 12 inproviene da Ildenaro.it.

