Travaglio ‘sposa’ Berlusconi per difendere Conte/ “Cav educato”: se è crisi Governo.. (Di mercoledì 29 aprile 2020) Marco Travaglio "sposa" l'opposizione di Berlusconi pur di difendere Conte e "preparare" alternative a eventuali crisi Governo future: "il Cav è educato.." Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 29 aprile 2020) Marco"sposa" l'opposizione dipur die "preparare" alternative a eventualifuture: "il Cav è educato.."

Enrico706 : RT @GiancarloDeRisi: L'OPPORTUNISTA. Pure TRAVAGLIO sposa il pragmatismo alla DIMAIO (è l'ultima occasione per i 5Stelle di sedersi al tavo… - Simo252525 : RT @AnselmoDelDuca: Se #Salvini fa una svolta liberal, #Travaglio fa una capriola e diventa filo #Berlusconi per salvare #Conte https://t.c… - leone150872 : RT @GiancarloDeRisi: L'OPPORTUNISTA. Pure TRAVAGLIO sposa il pragmatismo alla DIMAIO (è l'ultima occasione per i 5Stelle di sedersi al tavo… - cbatcaselli : CLAMOROSO?? ANCHE TRAVAGLIO SPOSA IL “PRAGMATISMO” ALLA LUIGINO DI MAIO (CHE SA BENISSIMO CHE QUESTA È L'ULTIMA OCC… - conciricco : RT @GiancarloDeRisi: L'OPPORTUNISTA. Pure TRAVAGLIO sposa il pragmatismo alla DIMAIO (è l'ultima occasione per i 5Stelle di sedersi al tavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Travaglio ‘sposa’