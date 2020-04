Toldo: «5 maggio? Finale amaro di un campionato falsato da altre forze» (Di mercoledì 29 aprile 2020) Francesco Toldo ha parlato sulle pagine de Il Giornale del 5 maggio e del Triplete conquistato con l’Inter. Le sue parole Francesco Toldo ha parlato sulle pagine de Il Giornale ricordando la semiFinale di Champions giocata contro il Barcellona nel 2010 (ieri il 10° anniversario) e tornando sul 5 maggio 2002, giornata amara per tutti gli interisti. SEMIFinale – «Siamo stati monumentali, forti del 3-1 dell’andata: tutto il mondo calcistico conosce la forza del Barcellona in casa. Hanno caratteristiche fuori dall’ordinario, mettono in difficoltà qualsiasi squadra; però contro di noi non l’hanno fatto vedere! L’Inter del Triplete era costruita da uomini prima che da calciatori, mi ricordo la grande parata di Julio Cesar su Messi e nonostante il rosso a Thiago Motta abbiamo retto fino alla fine ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 29 aprile 2020) Francescoha parlato sulle pagine de Il Giornale del 5e del Triplete conquistato con l’Inter. Le sue parole Francescoha parlato sulle pagine de Il Giornale ricordando la semidi Champions giocata contro il Barcellona nel 2010 (ieri il 10° anniversario) e tornando sul 52002, giornata amara per tutti gli interisti. SEMI– «Siamo stati monumentali, forti del 3-1 dell’andata: tutto il mondo calcistico conosce la forza del Barcellona in casa. Hanno caratteristiche fuori dall’ordinario, mettono in difficoltà qualsiasi squadra; però contro di noi non l’hanno fatto vedere! L’Inter del Triplete era costruita da uomini prima che da calciatori, mi ricordo la grande parata di Julio Cesar su Messi e nonostante il rosso a Thiago Motta abbiamo retto fino alla fine ...

