"Ti spacco la faccia", botte e insulti ai malati psichiatrici: 2 arrestati a Settimo Milanese

Questa mattina i carabinieri del comando Stazione di Settimo Milanese, hanno arrestato due operatori sanitari e assistenziali, entrambi italiani, ritenuti responsabili di maltrattamenti, con l'aggravante di aver commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso struttura socio – sanitaria. Gli arresti sono stati eseguiti con ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Milano, nei confronti … L'articolo "Ti spacco la faccia", botte e insulti ai malati psichiatrici: 2 arrestati a Settimo Milanese proviene da Il Notiziario.

