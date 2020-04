‘Supervivientes’, Ivana Icardi fa una sorpresa al suo Hugo Sierra, ma lui la lascia! E arriva la reazione di Adara Molinero (Video) (Di mercoledì 29 aprile 2020) La favola d’amore tra Ivana Icardi e Hugo Sierra è giunta al termine. Solo pochi giorni fa si era parlato di un’aria di crisi tra l’ex partecipante del Gf 16 e l’ex compagno di Adara Molinero. I loro rapporti si erano raffreddati molto, dopo svariate notti di passione e un bacio scattato solo dopo una settimana dall’inizio di Supervivientes, dove entrambi sono ancora in gioco. Ieri sera, nell’appuntamento di Tierra de Nadie, è stata mostrata una clip della rottura. In realtà, i due vivono con due gruppi separati ma, volendo comunque festeggiare i due mesi di relazione, Ivana aveva raggiunto entusiasta Hugo per cantargli una canzone. È in quel momento che il bel Sierra l’ha subito stroncata e Ivana ha cambiato letteralmente espressione: Ho pensato abbastanza, sai? A tutta la nostra relazione. Già ti avevo detto ... Leggi su isaechia ‘Supervivientes’ - Ivana Icardi ai ferri corti con Hugo Sierra : l’ex gieffina scoppia in lacrime e lo respinge perché…

‘Supervivientes’ - nuova notte di passione tra Ivana Icardi e Hugo Sierra. E Adara Molinero tuona : “È volgare e disgustoso!” (Video)

‘Supervivientes’ - Ivana Icardi e Hugo Sierra eliminati a sorpresa - ma finiscono su un’altra spiaggia : arrivano i sarcastici commenti di Gianmarco Onestini e Adara Molinero (Di mercoledì 29 aprile 2020) La favola d’amore traè giunta al termine. Solo pochi giorni fa si era parlato di un’aria di crisi tra l’ex partecipante del Gf 16 e l’ex compagno di Adara Molinero. I loro rapporti si erano raffreddati molto, dopo svariate notti di passione e un bacio scattato solo dopo una settimana dall’inizio di Supervivientes, dove entrambi sono ancora in gioco. Ieri sera, nell’appuntamento di Tierra de Nadie, è stata mostrata una clip della rottura. In realtà, i due vivono con due gruppi separati ma, volendo comunque festeggiare i due mesi di relazione,aveva raggiunto entusiastaper cantargli una canzone. È in quel momento che il bell’ha subito stroncata eha cambiato letteralmente espressione: Ho pensato abbastanza, sai? A tutta la nostra relazione. Già ti avevo detto ...

KontroKulturaa : Supervivientes: è già finita tra Ivana Icardi e Hugo Sierra? Ecco cosa è successo - - 97_bet : @telecincoes @Supervivientes Barranco o Ivana - zazoomblog : ‘Supervivientes’ Ivana Icardi ai ferri corti con Hugo Sierra: l’ex gieffina scoppia in lacrime e lo respinge perché… - zazoomnews : ‘Supervivientes’ Ivana Icardi ai ferri corti con Hugo Sierra: l’ex gieffina scoppia in lacrime e lo respinge perché… - IsaeChia : ‘#Supervivientes’, #IvanaIcardi ai ferri corti con #HugoSierra: l’ex gieffina scoppia in lacrime e lo respinge perc… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Supervivientes’ Ivana