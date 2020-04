‘Summertime’, disponibile da oggi la serie tv ispirata a ‘Tre Metri Sopra Il Cielo’: trama, cast e tutte le curiosità (Di mercoledì 29 aprile 2020) Trama: Ale e Summer sono due ragazzi provenienti da due realtà sociali diametralmente opposte: lui, un ex campione di moto, ribelle e intenzionato a tutto pur di riprendere il controllo della sua vita; lei, una outsider, che detesta l’omologazione e sogna di poter volare via da una realtà che la soffoca, sebbene sia consapevole di essere l’unica ragione per cui la sua famiglia è ancora unita. Nel calore dell’estate sulla costa adriatica, i due si conoscono e si innamorano follemente l’uno dell’altra, cercando di non pensare a quanto sarà difficile preservare questo sentimento purissimo, quando gli ombrelloni sulla spiaggia torneranno ad essere chiusi e ripiomberanno entrambi nelle rispettive routine (tratta da Coming Soon). Curiosità: Summertime è una serie tv prodotta da Cattleya e distribuita da Netflix ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 29 aprile 2020) Trama: Ale e Summer sono due ragazzi provenienti da due realtà sociali diametralmente opposte: lui, un ex campione di moto, ribelle e intenzionato a tutto pur di riprendere il controllo della sua vita; lei, una outsider, che detesta l’omologazione e sogna di poter volare via da una realtà che la soffoca, sebbene sia consapevole di essere l’unica ragione per cui la sua famiglia è ancora unita. Nel calore dell’estate sulla costa adriatica, i due si conoscono e si innamorano follemente l’uno dell’altra, cercando di non pensare a quanto sarà difficile preservare questo sentimento purissimo, quando gli ombrelloni sulla spiaggia torneranno ad essere chiusi e ripiomberanno entrambi nelle rispettive routine (tratta da Coming Soon). Curiosità: Summertime è unatv prodotta da Cattleya e distribuita da Netflix ...

