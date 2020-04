Summertime 2, quando esce? Anticipazioni e cast della prossima stagione (Di mercoledì 29 aprile 2020) Summertime, seconda stagione: Netflix rinnoverà la serie? quando esce, trama e cast Summertime avrà un seguito? La prima stagione della serie ha fatto il suo esordio il 29 aprile 2020 su Netflix. Ma cosa si sa circa una seconda stagione? Al momento non abbiamo informazioni certe, sia per quanto riguarda la probabile trama sia per … L'articolo Summertime 2, quando esce? Anticipazioni e cast della prossima stagione proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv Summertime : trama - cast - anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix (Di mercoledì 29 aprile 2020), seconda: Netflix rinnoverà la serie?, trama eavrà un seguito? La primaserie ha fatto il suo esordio il 29 aprile 2020 su Netflix. Ma cosa si sa circa una seconda? Al momento non abbiamo informazioni certe, sia per quanto riguarda la probabile trama sia per … L'articolo2,proviene da Gossip e Tv.

aurorstefanello : raga bellino Edo di Summertime ma quando parla mi cadono le braccia - alicestoppaa : RT @ilmoscerino_: Comunque io sotto per Ludovico Tersigni dai tempi di Tutto può succedere quando era fidanzato con Benedetta Porcaroli, ma… - niavllsvoice : RT @ilmoscerino_: Comunque io sotto per Ludovico Tersigni dai tempi di Tutto può succedere quando era fidanzato con Benedetta Porcaroli, ma… - giorgi_dia_03 : RT @ilmoscerino_: Comunque io sotto per Ludovico Tersigni dai tempi di Tutto può succedere quando era fidanzato con Benedetta Porcaroli, ma… - giofil041 : RT @ilmoscerino_: Comunque io sotto per Ludovico Tersigni dai tempi di Tutto può succedere quando era fidanzato con Benedetta Porcaroli, ma… -