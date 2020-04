Suicida dottoressa in prima linea. Non ha retto allo stress emotivo (Di mercoledì 29 aprile 2020) Valeria Robecco Positiva al Covid-19 la paladina delle riaperture Per settimane Lorna Breen è stata in prima linea nella lotta al coronavirus. E come tanti altri, purtroppo anche lei ha perso la vita durante l'emergenza. La 49enne dottoressa, direttrice del dipartimento emergenze al New York-Presbyterian Allen Hospital di Manhattan, però, non è deceduta per le complicazioni del Covid-19, ma si è Suicidata domenica nella casa di famiglia a Charlottesville, in Virginia. Come molti suoi colleghi aveva contratto il virus, ma era guarita. Non è invece riuscita a sopravvivere al trauma emotivo di aver visto troppe morti nell'ospedale della Grande Mela. «Ha cercato di fare il suo lavoro, e questo l'ha uccisa», ha raccontato al New York Times il padre Philip C. Breen, anche lui medico. «Era davvero nelle trincee della prima ... Leggi su ilgiornale New York - dottoressa che curava i malati di Covid-19 si è suicidata

LaStampa : Suicida a New York la dottoressa che curava i malati di coronavirus