Streaming e videomessaggi | così la rete va sotto stress

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Immaginate di postare 200 milioni di storie su Instagram da 15 secondi. I byte si moltiplicano in gigabyte, i gigabyte si moltiplicano in terabyte. È traffico che si accumula e si espande. Connessioni che si dilatano e rimbalzano da Nord a Sud della Toscana. Movimenti non fatti di persone ma di utenti e dati, quelli che si stanno ritrovando ad affrontare gli operatori di telecomunicazioni reduci da due mesi di pandemia.SEMPRE PIÚ CONNESSI Sul traffico dati toscano ha puntato una lente d’ingrandimento per Il Tirreno Vodafone Italia: alla fine di aprile la pressione settimanale sullamobile era già arrivata a 2. 500 terabyte (un terabyte equivale a mille giga). Per dare un’idea, il movimento dati spalmato su sette giorni corrisponde a 200 milioni di storie di 15 secondi su Instagram. Nelle terre toscane il boom di click ha numeri impressionanti, ...