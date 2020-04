Stop di Salvini a Caldoro Il leader della Lega | “Se ne riparla in autunno”

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoIlMatteopa Stefano, candidato alla presidenzaRegione Campania in quota Forza Italia a lancia l'opa sulla Campania. "Con 25mila morti e problemi sociali ed economici in tutta Italia non abbiamo fatto riunioni per stabilire il candidato in Campania. E' ben difficile votare a luglio, visto che De Luca sta tenendo chiusi in casa tutti i campani. Penso che se ne riparlerà in autunno e per quel tempo troveremo un'alternativa valida a De Luca e alla sinistra" commenta il, Matteo, intervenendo a Canale 21, a proposito delle elezioni regionali.