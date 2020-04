Stefano De Martino in quarantena senza Belen Rodriguez | ‘Da soli è dura’

Leggi su tvzap.kataweb

(Di mercoledì 29 aprile 2020)Defa la valigia e lasciae il figlio Santiago per continuare lada solo a Napoli. Il ballerino è andato via da Milano ma il motivo non è una nuova crisi con la consorte, tutt’altro. Si tratta unicamente di lavoro.Dea Napoli per Made in Sud Sui socialspiega infatti che il prossimo mese tornerà su Rai 2 Made in Sudlo show di cui è conduttore, , ed è per questo che si è dovuto trasferire a Napoli per prepararsi al rientro al lavoro. “Ciao a tutti, volevo ringraziare tutte le persone che stanno riguardando Stasera tutto è possibile, siete tantissimi e si vede che c’è tanto bisogno di ridere e siamo sempre felici di farvi compagnia” dice in una serie di stories su Instagram. “A proposito di ridere ritorna Made in Sud il mese prossimo in ...