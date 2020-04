Stati Uniti-Cina, la pandemia non ferma la guerra commerciale (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il Covid-19 sarà ricordato dai posteri come la fonte della più grave emergenza sanitaria globale della prima parte del 21esimo secolo, ma anche come un capitolo particolarmente intenso dello scontro egemonico fra Stati Uniti e Cina. Le pressioni della Casa Bianca su Pechino sono sempre più forti e, sullo sfondo dell’assalto diplomatico, prosegue anche la guerra commerciale. Nuove limitazioni all’export Il 27 aprile l’amministrazione Trump ha introdotto criteri più stringenti all’esportazione in Cina di una serie di beni strategici, come semi-conduttori e componentistica per l’aviazione civile, la cui vendita potrebbe indirettamente aiutare l’industria della difesa e le forze armate. Le nuove regole complicano la vendita di questi beni in quanto obbligano le compagnie statunitensi a dotarsi di licenze specifiche ... Leggi su it.insideover L’effetto del Covid-19 sugli Stati Uniti : PIL 1° trimestre -4 - 8%

Nel primo trimestre del 2020 il PIL degli Stati Uniti si è contratto del 4 - 8 per cento rispetto a un anno prima - il peggior risultato dal 2009

