Spinosaurus | il dinosauro acquatico | l’incredibile scoperta di un gruppo di ricerca

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Per molto tempo gli scienziati hanno avversato l’idea che i dinosauri vivessero in habitat acquatici. Ora un team internazionale ditori, sostenuto dalla National Geographic Society, ha scoperto prove inequivocabili che loaegyptiacus – il più lungopredatore conosciuto – era un animalee usava la coda come mezzo propulsivo durante il nuoto per cacciare le prede in un vasto sistema fluviale. È la prima volta che si riscontra un adattamento simile in un. La, pubblicata oggi sulla rivista Nature e sul sito di National Geographic, si basa su un’indagine multidisciplinare sull’unico scheletro diesistente al mondo, rinvenuto nella regione di Kem Kem nel Sahara marocchino. Lo scheletro è a oggi il più completo per unpredatore cretaceo ...