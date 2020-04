Spider-Man 3, Charlie Cox sulla presenza di Daredevil nel film Marvel (Di mercoledì 29 aprile 2020) Charlie Cox, interprete di Daredevil nelle serie Marvel, ha commentato le voci riguardanti il suo coinvolgimento in Spider-Man 3. Spider-Man 3, secondo alcune indiscrezioni online, potrebbe mostrare in azione Daredevil e ora l'attore Charlie Cox ha chiarito la situazione. La star della serie Marvel prodotta per Netflix ha parlato di questo dettaglio in occasione di un'intervista rilasciata al sito ComicBook. Charlie Cox ha dichiarato: "Non ho sentito quelle voci, ma certamente non si tratta della mia versione di Daredevil. Non sono coinvolto nel film". L'attore ha però aggiunto che i fan non dovrebbero perdere del tutto le speranze: "Se fosse vero non sarebbe con me. Si tratta di un altro attore". Charlie ha però confermato che sarebbe felice di ... Leggi su movieplayer Spider-man : Homecoming - Tom Holland aveva previsto che avrebbe interpretato L'Uomo Ragno

