Spadafora sulla ripresa | “il sentiero è sempre più stretto | fossi nei presidenti penserei

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020) E’ pessimista Vincenzodella stagione, a Omnibus su La7 il Ministro dello Sport è tornato a parlare delle prospettive sul calcio: “Sono in corso contatti tra il comitato tecnico scientifico e la Figc, che aveva presentato un protocollo per gli allenamenti ritenuto dal comitato non sufficiente. Madegli allenamenti non significacampionato. Se non vogliamo avere incertezze basterebbe seguire la linea di Francia e Olanda che hanno fermato tutto. Io sinceramente vedo ilper lapiù. Il discorso allenamenti è diverso, maneialla nuova stagione. La scelta della Francia può spingere anche l’Italia e altri paesi europei a seguire quella linea e leggendo certe dichiarazioni potrebbe essere una maggioranza deia chiedere la sospensione ...