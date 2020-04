Spadafora “Sentiero della ripresa del campionato sempre piu’ stretto” (Di mercoledì 29 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Io vedo il sentiero della ripresa del campionato sempre piu’ stretto. Penserei a organizzarmi per riprendere in sicurezza il nuovo campionato che dovra’ partire a fine agosto”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora in collegamento con la trasmissione ‘Omnibus’ su La7. “Penso che la prossime riunione della Lega Serie A potrebbe riservare una sorpresa: la maggioranza dei club potrebbe chiederci di sospendere questa stagione e prepararsi nel migliore dei modi al prossimo campionato – ha aggiunto Spadafora – La Lega di Serie A deve pensare a un piano B. E’ un invito che faccio anche alla Figc perche’ le soluzioni possono essere tante. Tra oggi e domattina ci saranno una serie di audizioni presso il Comitato tecnico scientifico sul protocollo presentato ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 29 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Io vedo il sentierodelpiu’ stretto. Penserei a organizzarmi per riprendere in sicurezza il nuovoche dovra’ partire a fine agosto”. Lo ha dichiarato il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzoin collegamento con la trasmissione ‘Omnibus’ su La7. “Penso che la prossime riunioneLega Serie A potrebbe riservare una sorpresa: la maggioranza dei club potrebbe chiederci di sospendere questa stagione e prepararsi nel migliore dei modi al prossimo– ha aggiunto– La Lega di Serie A deve pensare a un piano B. E’ un invito che faccio anche alla Figc perche’ le soluzioni possono essere tante. Tra oggi e domattina ci saranno una serie di audizioni presso il Comitato tecnico scientifico sul protocollo presentato ...

