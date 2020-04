Sostegno agli affitti in Campania: 65mila domande al bando regionale (Di mercoledì 29 aprile 2020) Sono oltre 65 mila le domande pervenute in risposta al bando emanato il 3 febbraio scorso dalla Regione Campania per l’erogazione dei contributi per il Sostegno agli affitti. La dotazione finanziaria e’ attualmente di circa 13 milioni, ma l’ente di palazzo Santa Lucia conta di alimentare la misura con altri 12 milioni, con lo scorrimento delle graduatorie. Sempre in tema di Sostegno al fitto, nell’ambito del piano predisposto dalla Regione che stanzia oltre 45 milioni per l’emergenza abitativa, e’ appena partito un secondo bando, con scadenza 12 maggio, rivolto ai nuclei familiari che hanno subito una riduzione di reddito nei mesi di marzo e aprile 2020, con una dotazione finanziaria di 6,5 milioni di euro. Ulteriori misure contenute nel piano riguardano gli inquilini degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per i quali sono riservati 8 ... Leggi su ildenaro Contributi per il sostegno agli affitti : pervenute 65mila domande

Sostegno alle imprese - Maglione : “Nel Sannio autorizzati quasi 8 milioni”

Ultime Notizie dalla rete : Sostegno agli Sostegno agli affitti, presentate 65 mila domande alla Regione Campania SalernoToday Bonus affitti: oltre 65mila le domande in Campania

Cdp lancia il piano salva-debiti: in Fvg rinegozia 4 mila mutui

